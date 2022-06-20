أصدرت محكمة جنايات القاهرة (السبت)، حكمها ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة علي بابا».

وقضت المحكمة بسجن المتهمين المشدد لمدة خمس سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة في قضية «شقة الزمالك».

وكان النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، التي تخضع للحماية قانونا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

كما لم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.