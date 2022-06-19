في تطور سريع للأحداث، أرسل نجم مانشستر يونايتد الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد 10 محامين دفعة واحدة للترافع عنه في قضيته ضد طالب مصري.

وتعود الواقعة إلى قيام راشفورد برفع قضية على طالب مصري بتهمة توجيه إساءات عنصرية له على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس الماضي.

وأكد محامي الطالب المصري في تصريحات تلفزيونية سيد سلامة، أن مهاجم مانشستر يونايتد قرر المضي قدما في ملاحقة موكله قضائيا.

وقال سيد سلامة: «الموضوع حقيقي بالفعل، راشفورد قام برفع دعوى على طالب مصري، بسبب توجيه الإهانة له على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «في البداية لم أصدق ما قاله الطالب عن أن اللاعب الإنجليزي يقوم بمثل هذا التصرف».

وتابع المحامي: «تم تأجيل الدعوى بسبب طول المرافعة، حيث كانت القضية في مركز أبو حماد الشرقية، لكن تم تحويلها إلى محكمة المنصورة، للبت فيها، بسبب عدم استكمال باقي المستندات من الطرف الآخر الإنجليزي».

وأشار إلى أن «لجنة الفحص الفني قامت بفحص حساب الطالب المصري (على مواقع التواصل الاجتماعي) ولم تجد أي رسائل عليه تم إرسالها للاعب».

وفي السياق نفسه، نشرت وسائل إعلام مصرية، توضيحا لهذا الأمر، حيث كشفت أن نادي مانشستر يونايتد، كان قد وجه الشركات التي ترعى حسابات لاعبيه بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة لهم أو تحمل أي كلمات عنصرية ردا على موجة العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية التي وصلت لأسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن هذه الشركات هي من حركت الدعوى الخاصة براشفورد ضد الطالب المصري، وليس اللاعب بنفسه.