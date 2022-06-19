يعتقد خبراء Drench.co.uk البريطانيون أن لديهم حلاً أفضل للنوم المريح صيفاً، يتمثل في الاستحمام بالماء الساخن. وقالت الدكتورة دومينيك ليس بيل «يمكن أن يؤدي الاستحمام بماء بارد في الواقع إلى نتائج عكسية، إذ إنه عندما يكون جسمنا مغموراً في المياه شديدة البرودة، فإنه يحاول تنظيم درجة الحرارة الأساسية، وهذا يعني أنك قد تشعر بالفعل بالحرارة أكثر مما كنت تشعر بها قبل أن تحاول خفضها».وفي حين أنه قد يبدو غريباً، فإن هناك سبباً وجيهاً لتجربة الحمام الساخن أثناء مقاومة الحرارة والرطوبة.وأوضحت دومينيك: «من خلال أخذ حمام ساخن، يمكننا خفض درجة حرارة الجسم لأنه يحفز نظام التنظيم الحراري في الجسم. وهذا يزيد من الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم ويؤدي إلى التخلص من حرارة الجسم، وبالتالي انخفاض درجة حرارة الجسم».