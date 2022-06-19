شاركت امرأة شغلت 23 وظيفة قبل بلوغها سن 23 عاماً، تجربتها في حديث مع صحيفة ميرور أونلاين البريطانية، إذ تحدثت عن الوظائف التي شغلتها منذ أن بدأت العمل في عمر الـ16.عملت أنستاسيا سيتشيتو، 23 عاماً خبازةً، وعارضة أزياء، ومتخصصة في تحسين محركات البحث، وبائعة آيس كريم، إضافة إلى العديد من المهن الأخرى. ولم تتفوق الشابة في كل عمل زاولته، إلا أنها تعلمت الكثير من جميع هذه المهن.وتعمل أنستاسيا الآن في وظيفتها الـ23، بحسب 24au، بعد أن أنشأت شركتها الخاصة التي أطلقت عليها اسم آيس إنفلونسرز، إذ تحتل منصب المديرة التنفيذية للشركة.