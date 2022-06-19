دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى زيادة الاستثمار في الصحة العقلية، قائلة إن «المعاناة هائلة»، وتفاقمت بسبب جائحة كوفيد. وحذّر تقرير المنظمة من ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق بمقدار الربع خلال العام الأول للجائحة.وقال التقرير الذي صدر تعقيباً على نتائج أكبر مراجعة للصحة النفسية العالمية منذ عقدين: «إنه حتى قبل كوفيد-19 كان ما يقرب من مليار شخص يعيشون مع اضطراب نفسي».وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أن 2% فقط من ميزانيات الصحة الوطنية، وأقل من 1% من جميع المساعدات الصحية الدولية تذهب للصحة النفسية.ووفقاً للتقرير، يعاني 1 من كل 8 أشخاص على مستوى العالم من اضطراب نفسي. ويتفاقم الأمر بالنسبة لمن يعيشون في مناطق النزاع لتصل النسبة إلى 1 من بين كل 5 أشخاص.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «إن حياة كل فرد تمس شخصاً يعاني من حالة صحية نفسية». وأضاف: «الاستثمار في الصحة النفسية استثمار في حياة أفضل ومستقبل أفضل للجميع».