تعد الأمثال الشعبية حصيلة تجارب وقصص وأحداث حياتية عاشها من كانوا بالماضي وتعكس العادات والتقاليد التي كانت سائدة بمجتمعهم قديماً وظلت باقية وتتداول حتى وقتنا الحاضر.

وحرص موسم جدة بفعالياته المتنوعة داخل جدة التاريخية أن يوثق تلك الأمثال التي يغلب عليها طابع الفكاهة والعبرة من خلال مجموعة منها وضعت داخل ركن عرف «بجدار الأمثال» جُمعت بداخله مجموعة من الأمثال التي تصف الحياة والمجتمع قديماً.

وجذب جدار الأمثال العديد من زوار المنطقة للتعرف على ثقافة المجتمع من خلال الأمثال التي تعد موروثا ثقافيا وجزءا من التراث الشعبي الذي ظل يتناقل بين الأجيال.

وتعتبر منطقة جدة التاريخية غنية بالثقافة المتنوعة وتنوع تراث أهل المنطقة منذ القدم كون سكانها عاصروا التجارة ومارسوها، وتمسكوا بموروثهم الجميل وعاداتهم القديمة التي لا يزال التاريخ يدونها حتى اليوم.