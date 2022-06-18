حذرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة سارة سرور، ربات البيوت من تجاهل إعداد وجبة الإفطار الصباحي للأطفال وخصوصًا أطفال المدارس واليافعين والمراهقين والكبار.



وقالت إن وجبة الفطور من أهم الوجبات الغذائية التي تمنح الطاقة والنشاط والحيوية يوميًا، وتعزز صحة الفرد وحمايته من الأمراض والفايروسات، وخصوصًا إذا احتوت الوجبة على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات.

وبينت لـ«عكاظ» أن هناك فوائد عديدة لوجبة الفطور الصباحي منها: الوزن الصحي، فالاهتمام بتناول وجبة الإفطار يساعد على تعزيز صحة الجسم والوزن الصحي ويحمي الجسم من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون في الجسم، والسيطرة على سكر الدم، إذ يساعد تناول وجبة الإفطار في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم طوال اليوم، بجانب تجنب مقاومة الإنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري، كما تساعد وجبة الإفطار على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات، كما تزود الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة ونمو الجسم والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

وتابعت أن وجبة الإفطار الصباحي تمد الجسم بالنشاط والطاقة وذلك في حال احتوائها على العديد من الفيتامنيات والعناصر الغذائية، كما تساعد على التركيز والنشاط وتحافظ على صحة الجهاز العصبي وتحميه من الأمراض التي يتعرض لها، وتعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحميها من الهشاشة والكسر.

ونصحت الدكتورة سارة بضرورة احتواء وجبة الإفطار على البروتينات منخفضة الدهون مثل البيض، اللحوم الخالية من الدهون، البقوليات، المكسرات، منتجات الألبان مثل الحليب، الزبادي، والجبن، والفواكه ومنها التفاح، الموز، البرتقال، والكمثرى، والخضراوات الطازجة مثل الطماطم والخيار والخس والجرجير، بجانب طبق الفول وسندوتشات الحمص والطعمية والكبدة فكلها عناصر جيدة للجسم، أما الوجبات التي لا ينصح بها فهي الشيبس والسكاكر والحلويات المصنعة والدونات والشوكولاته، فهذه الأطعمة تعتبر من الأغذية المضرة جداً بالصحة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح والسعرات الحرارية، والتي لا تعود بأي فائدة غذائية للجسم.