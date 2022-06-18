قررت الحكومة المصرية، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد،، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى مصر، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخلياً وخارجياً، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع عرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار آخر مستجدات الوضع الوبائي لفايروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وكشف الوزير أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، وتتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.