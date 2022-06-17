حذر استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، الأطفال اليافعين والمراهقين والصغار من المشروبات الغازية التي يفضلون استهلاكها بعيداً عن الماء والعصائر الطازجة، مما يترتب عليه الكثير من المشكلات الصحية.



وقال: يتسبب الفوسفور الموجود في الصودا في استنزاف الكالسيوم في العظام، كما تؤثر مكونات المشروبات الغازية على التوازن الطبيعي للكيمياء في دماغ الأطفال لأنها تحفز الغدة الكظرية دون توفير الغذاء اللازم لها مما يؤدي إلى اضطراب الغدة الكظرية خصوصا لدى الأطفال.

وقال لـ«عكاظ» إن أهم المشكلات التي تترتب عن المشروبات الغازية هي زيادة استهلاك السكريات، ووجدت دراسة أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مرتبط بزيادة فرص ظهور مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بسبب زيادة الوزن الذي يزيد أيضًا من فرص السمنة المفرطة، كما تسبب بعض مكونات المشروبات الغازية باضطراب الغدد الصماء، بجانب إصابة الأطفال بهشاشة العظام، كما أنه يؤثر على التوازن الحمضي القلوي في المعدة، إضافة إلى حدوث اضطراب إدرار البول.

وتابع أن المشروبات الغازية تحتوي على مادة الكافيين التي تسبب الإدمان ولها آثار جانبية ضارة متعددة، فإن امتصاص الكافيين في الدم سريع، حيث يؤثر الكافيين على الجهاز العصبي المركزي والغدة الكظرية، بينما يظل في الدورة الدموية لمدة 11 ساعة، والكافيين مدر للبول.

ونصح الدكتور الشريف بضرورة الحرص على تناول الماء والعصائر الطازجة، فالماء يعد الوسيلة الوحيدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي المساعدة على تجديد الخلايا ومنحها الحيوية للقيام بوظائفها على أكمل وجه، كما يعزز الطاقة في الجسم لمساعدته على مواجهة التعب والدوخة، والركود، والخمول، كما أن شرب الماء يومياً بانتظام بالكميات المناسبة يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، وبجانب ذلك يساعد الماء الكليتين على إزالة النفايات من الدم، فإذا لم تحصل الكلى على كمية كافية من الماء، فيمكن أن تتراكم هذه النفايات مع الأحماض، مما يؤدي إلى انسداد الكليتين بالبروتينات المعروفة باسم الميوغلوبين، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تكون حصوات الكلى والإصابة بالتهابات المسالك البولية.

وأكد الدكتور الشريف أن العصائر الطازجة تمد الجسم بكل العناصر اللازمة من فيتامينات ومعادن، إذ توجد مضادات الأكسدة بشكل طبيعي في العصائر وتساعد على منع أو إيقاف تلف الخلايا الناجم عن المواد المؤكسدة، كما تمد العصائر الطازجة الجسم بكمية كبيرة من الماء، وتعمل على مساعدة الجسم على معالجة الكربوهيدرات التي تأتي من السكريات الطبيعية في العصير، كما يساعد العصير الطازج على إنتاج الطاقة، فالسكر الطبيعي الموجود في الفاكهة والذي يسمى الفركتوز، يجعل مستويات السكر في الدم متوازنة.