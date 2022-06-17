أظهرت دراسة بريطانية صغيرة أن الأدمغة السليمة يمكن أن تكون أكثر سخونة مما كنا نعتقد، وتصل إلى ما يقرب من 41 درجة مئوية عند النساء.وقالت نينا رزكورزيك من مختبر (إم أر سي) للبيولوجيا الجزيئية في كامبريدج، إن النتائج يمكن أن تغير الطريقة التي تتم بها إدارة حالة الأشخاص المصابين بإصابات في الدماغ طبياً. و«سيعطينا هذا نافذة أخرى على كيفية عمل الدماغ».وبحسب دورية «براين» المتخصصة في علم الأعصاب، يُفترض عموماً أن تكون درجة حرارة الدماغ الطبيعية هي نفسها درجة حرارة باقي الجسم، أي حوالى 37 درجة مئوية، لكن لم يكن لدينا طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين.وقامت رزكورزيك وزملاؤها بفحص أدمغة 40 شخصاً سليماً، نصفهم من النساء، وتراوحت درجة حرارة المخ من 36.1 درجة مئوية إلى 40.9 درجة مئوية، بمتوسط قراءة 2.5 درجة مئوية أعلى من درجة حرارة الجسم المسجلة في الفم.