أفادت مجلة «Instyle» بأن صندل الحبال يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة ويوفر للأقدام تهوية جيدة.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن صندل الحبال يكتسي في الغالب بدرجات البيج الفاتحة والغامقة، كما تزهو بعض الموديلات باللون الأزرق السماوي.وأضافت المجلة أن صندل الحبال يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الصندل مع سروال جينز وتوب قصير كاشف للبطن (Crop Top).