قال مجلس الصحة الخليجي إن للمضادات الحيوية خمس حقائق قد يجهلها الكثير من مستخدميها، وإن المضادات تختلف بحسب نوعها وطريقة استخدامها.وأوضح المجلس في بيان رسمي تلك الحقائق، بينها سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه تعتبر واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.المضادات تعالج العدوى البكتيريةسوء الاستخدام يؤدي إلى بكتيريابعضها غير مناسبة للحوامل أو المرضعاتتثبط فعالية موانع الحمللا يمكن علاج العدوى الفايروسية