قال مجلس الصحة الخليجي إن للمضادات الحيوية خمس حقائق قد يجهلها الكثير من مستخدميها، وإن المضادات تختلف بحسب نوعها وطريقة استخدامها.
وأوضح المجلس في بيان رسمي تلك الحقائق، بينها سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه تعتبر واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.
المضادات تعالج العدوى البكتيرية
سوء الاستخدام يؤدي إلى بكتيريا
بعضها غير مناسبة للحوامل أو المرضعات
تثبط فعالية موانع الحمل
لا يمكن علاج العدوى الفايروسية
وأوضح المجلس في بيان رسمي تلك الحقائق، بينها سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه تعتبر واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.
المضادات تعالج العدوى البكتيرية
سوء الاستخدام يؤدي إلى بكتيريا
بعضها غير مناسبة للحوامل أو المرضعات
تثبط فعالية موانع الحمل
لا يمكن علاج العدوى الفايروسية