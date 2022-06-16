بعد نحو خمسة أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن الإصابة بفايروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات على مستوى العالم بنسبة 4% الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وكشفت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة، اليوم (الخميس)، 8700 حالة وفاة بالفايروس الأسبوع الماضي مع قفزة بنسبة 21% في الأمريكتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ.

وأفادت بأن حالات الإصابة بفايروس كورونا مستمرة في الانخفاض، إذ سجلت نحو 3.2 مليون حالة جديدة الأسبوع الماضي ما يزيد من تراجع الإصابات منذ ذروتها في يناير الماضي. ومع ذلك حدثت طفرات كبيرة في العدوى في بعض المناطق، وسجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33% على التوالي.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق هذا الأسبوع: «نظرا لأن العديد من البلدان خفضت الرقابة والاختبارات، فإننا نعلم أن هذا العدد لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ، لا يوجد مستوى مقبول من الوفيات الناجمة عن الفايروس بالنظر إلى أن المجتمع العالمي لديه الآن اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص لوقف انتشار الفايروس».