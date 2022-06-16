أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر حكما بالسجن 10 سنوات بحق متهم بسرقة غطاء حديدي لبالوعة صرف صحي. وأفاد تقرير فني تابع لشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، بأن الغطاء المضبوط مال عام، وأن هناك عدة أغطية لبالوعات متعددة في المنطقة مفقودة ويرجح سرقتها، الأمر الذي يترتب عليه أضرار كبيرة سواء بسقوط المارة في البالوعات أو انسدادها نتيجة تعريتها. واعترف المتهم، بحسب المصدر، بسرقة الغطاء من فوق بالوعة صرف صحي بشارع عين شمس في الدخيلة، وأنه كان في طريقه لتسليمه لشخص آخر لبيعه مقابل حصوله على مبلغ مادي.