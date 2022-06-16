تنصل الفنان المصري حسن يوسف من تصريحه المثير للجدل حول القبلات في الأعمال الفنية، بعدما انتشر رأيه في القبلات الفنية وأنها على أيامه لا طعم لها وكانت خالية من الأحاسيس، وقوله «كنا بنتمضمض بعدها ولذلك لا تعتبر حراما».وأكد حسن يوسف أنه لم يقرأ ما نشر حول هذه التصريحات، وفوجئ باتصالات تستفسر عن حقيقة ما قاله، موضحاً: «أنا باخد مقالب كتير من شباب بينتحلوا صفة صحفيين ويكلموني في التليفون وأرد عليهم مبرضاش أكسر بخاطرهم، وبعدها أتفاجأ بأنهم كتبوا أي كلام ونسبوا لي تصريحات لم أصرح بها».ونقلت اليوم السابع، عن الفنان الكبير قوله إنه لا يتطرق مطلقاً إلى الحديث عن الحلال والحرام لأنه ليس متخصصاً في الدين، وقال إن «لو كنت بنفس وعيي الآن ما قدمت مشاهد القبلات، كنا حينها آلة في يد المخرج يحركها كيفما يشاء».