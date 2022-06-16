حذرت دراسة أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، من الآثار المدمرة للتوتر والقلق على الصحة، وقدرته على إضعاف الجسم أمام مرض خطير، موضحة أن السلوكيات المترتبة على التوتر مثل التدخين وشرب الكحوليات والعادات الغذائية غير الصحية، تضعف مناعة الجسم. وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت بمجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم»، بأن السلوكيات المترتبة على التوتر مثل التدخين وشرب الكحوليات والعادات الغذائية غير الصحية تهدد حياة الإنسان.- تضعف مناعة الجسم- تعجل بالشيخوخة- يهدد بالسرطان وأمراض القلب- خطر الإصابة المعدية (الالتهاب الرئوي)- تضعف صحة الخلايا التائية