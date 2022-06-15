قالت دراسة، نشرتها صحيفة Times of India، إن أعراض ارتفاع الكوليسترول لا تظهر في الدم بذاته،إذ يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين في حدوث تقلصات أو شد عضلي في 5 مناطق من الجسم، ما يمكن أن يعتبر من أعراض مرض الشريان المحيطي PAD، وهو أحد المضاعفات الصحية المرتبطة بالكوليسترول، وبالتالي فإن هذا المرض يعتبر غالباً «قاتلاً غير مرئي»، لأنه يمهد الطريق لمشكلات صحية خطيرة دون المعاناة من علامات واضحة.على الرغم من أن جسم الإنسان يحتاج إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة، لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب. وينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن والتدخين، إلى جانب الأسباب الوراثية.