كشفت دراسة جديدة أن قرع الطبول لمدة 90 دقيقة فقط كل أسبوع، يمكن أن يحسن نوعية حياة المصابين بالتوحد، بحسب ما نشره موقع Neuroscience News.إذ اكتشف باحثون من جامعات تشيتشيستر وكينغز كوليدج لندن وهارتبوري وإسيكس، أن تعلم العزف على الطبول يساعد على ضبط شبكات الدماغ لدى المراهقين المصابين بالتوحد في أقل من 8 أسابيع.وقال ماركوس سميث، الباحث المشارك في الدراسة وأستاذ الرياضة التطبيقية وعلوم التمرين في جامعة تشيتشيستر: «توفر نتائج الدراسة دليلاً مباشراً على أن تعلم الطبل يؤدي إلى تغييرات إيجابية في وظائف المخ وسلوكه بين المراهقين المصابين بالتوحد»، مشيراً إلى أن فريق الباحثين بصدد تقديم النتائج إلى مسؤولي خدمات التعليم في بريطانيا بشكل عام، وتحديداً إلى المسؤولين عن التنمية الجسدية والنفسية للأشخاص المعرضين للخطر.