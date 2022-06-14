كشف خبراء الصحة علامات تظهر في الفم يمكن أن تنبئ عن خطورة على صحة الأجسام، وفق تقرير أورده موقع «ذا سان»، ذكر أن «بقاء الكتل الحمراء المؤلمة لفترة طويلة في الفم يشير إلى شيء أكثر خطورة».وبحسب «إرم نيوز»، فإن «القرحة التي تستغرق أكثر من 10 أيام للشفاء يمكن أن تكون بسبب ضعف جهاز المناعة، أو نقص الحديد أو فيتامين ب 12، أو فايروس الورم الحليمي البشري الفموي، أو سرطان الفم».كما أنها «يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الأشياء، منها: أطقم الأسنان غير الملائمة، ظهور ضرس العقل، والالتهابات، والأدوية، وأوجه القصور في النظام الغذائي، أو التلف الذي يحدث أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة».وينصح الخبراء وفق التقرير، أنه «إذا كان لديك قرحة في الفم لا تلتئم، يجب طلب المساعدة».