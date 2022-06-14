فيما يعد الفشار (بوب كورن) الوجبة المثالية عند مشاهدة فيلم أو البحث عن وجبة خفيفة وشهية وقليلة السعرات، مقارنة بنظيراتها من رقائق البطاطا المقلية (الشيبس)، لكنه يصنف أنه من المسليات والأطعمة الخفيفة الصحية، يتكون من حبوب كاملة، وهي مجموعة غذائية مهمة قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم لدى البشر، بحسب موقع WebMd الطبي. ووفقاً للعربية نت، هناك بعض الفوائد الصحية لتناول الفشار، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، والأحماض الفينولية أحد مضادات الأكسدة.غني بمضادات الأكسدة المفيدةغني بالألياف الغذائيةيساعد في فقدان الوزن الزائديقلل خطر الإصابة بمرض السكرييحمي من أمراض القلب