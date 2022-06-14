كشفت دراسة أجرتها مؤسسة «زيمبريوم» المتخصصة في قطاع الأمن المعلوماتي، أن هناك 10 برامج خبيثة من نوع «حصان طروادة»، تستهدف تطبيقات الهاتف البنكية والاستثمار والدفع والعملات المشفرة، خلال أكثر من مليار عملية تحميل لتلك التطبيقات.وبينت المؤسسة، في تقرير نشرته أخيراً، أن دراستها شملت 639 تطبيقًا في قطاعات خدمات الهاتف البنكية والاستثمارات عبر الهواتف الذكية، ومحافظ العملات المشفرة ومنصات تداولها، كذلك تطبيقات خدمات الدفع الإلكتروني.ولفتت المؤسسة إلى أن التطبيقات الإلكترونية حصدت 1.012.452.500 عملية تحميل على متجر «قوقل بلاي ستور».وبحسب إرم نيوز، تصدرت برمجية «Teabot» الخبيثة قائمة العائلات الـ10 البرمجيات «التروجان»، فقد أصابت تلك البرمجية نحو 410 تطبيقات للخدمات المالية، تلتها برمجية «ExobotCompact.D/‏Octo» من حيث الأكثر استهدافا للتطبيقات، حيث بلغ إجمالي التطبيقات المصابة بها نحو 324 تطبيقا.وأشار تقرير مؤسسة «زيمبريوم» المتخصصة في قطاع الأمن المعلوماتي إلى أن تطبيق «BBVA SPAIN | Online Banking» هو الأكثر تحميلًا بين قائمة التطبيقات المصابة، حيث تخطت تحميلاته حاجز 10 ملايين تحميل، وقد استهدفته 6 عائلات من البرمجيات الخبيثة.وحصدت التطبيقات الثلاثة الأولى في قائمة الأكثر استهدافا بالبرمجيات الخبيثة، على مستوى العالم، 200 مليون تحميل، وفقًا لتقرير مؤسسة «زيمبريوم».