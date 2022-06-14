قتل رجل 10 من أفراد عائلته، بينهم زوجتاه وأبناؤه، رمياً بالرصاص في جنوب غرب أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤولان محليان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) (الاثنين).

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم نيمروز، حبيب إلهام إن الجريمة وقعت أمس (الأحد) في مدينة زرنج بالقرب من الحدود الأفغانية.

وكان من بين الضحايا زوجتا القاتل المشتبه به وأبناؤه الأربعة وأقارب لزوجتيه، بحسب ما قاله المسؤولون.

وقال الأطباء إن إحدى القتيلتين كانت حبلى في الشهر السابع.

من ناحية أخرى، قال بهرام حق مال، المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن القاتل المشتبه به يدعى «وايس»، وقال إن الجريمة وقعت في موقعين مختلفين، وإن المشتبه به فر من موقعي الجريمة مستخدما سيارة.

وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تظهر أن الزوج كان يرغب في الزواج للمرة الثالثة بعد أن وقع في حب فتاة، ولكنه واجه مقاومة من زوجتيه وتعرض لعنف جسدي من جانب أهله.

وأضافت الشرطة أن «وايس» حذر من أنه سيقتل أي شخص يحاول منعه.