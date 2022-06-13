تميل أعراض سرطان الرئة إلى التطور في وقت متأخر جداً، ما يعني أنه قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت معرضاً لخطر المرض، ولوهلة قد يتبادر إلى ذهنك أن هذه الأعراض هي السعال أو ضيق التنفس. وبصرف النظر عن رئتيك وصدرك، هناك منطقة أخرى يمكن أن تشير إلى خطر الإصابة بالسرطان وهي الأصابع.إذ أشار مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر الأصابع. وفقاً لروسيا اليوم.ويوصف تعجر الأصابع بأنه «غير عادي»، ويفصل التغييرات في شكل إصبعك وأظافرك، وتنصح «بالتحدث إلى طبيبك» عند ملاحظته، وعلى الرغم من أن هذه العلامة هي من أعراض سرطان الرئة، إلا أنها لا تعني بالتأكيد أنك مصاب بالسرطان، ويمكن أن يشير أيضاً إلى عدد من المشكلات المختلفة، بدءاً من التهاب القولون التقرحي، وتشارك الأعراض الأخرى، لكن هناك عدداً قليلاً من العلامات الدالة على تعجر الأصابع. وتنصح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بالانتباه لها.- تليين قاعدة الظفر- الزاوية بين فراش الظفر وثنيته- لمعان الظفر والجلد المحيط به- نهايات الأصابع تبدو أكبر