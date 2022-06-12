أعلنت «قوقل» إصدار تحديث عاجل يعمل على إصلاح إجمالي 41 مشكلة مع بعض المشكلات الخطيرة للغاية التي أعطاها عملاق التكنولوجيا الأمريكي تصنيفاً مهماً.وحثت «قوقل» مستخدمي هواتف «أندرويد» على تنزيل آخر تحديثات البرامج بعد اكتشاف مشكلات حرجة قد تترك الأجهزة معرضة للهجوم.وقالت «قوقل» إن أحد أخطر الأخطاء المكتشفة في نظام التشغيل «أندرويد» قد يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية.وهذا أمر خطير للغاية، لأن هذه الأنواع من العيوب يمكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الجهاز وسرقة البيانات الشخصية. ويمكن لعيبين آخرين أن يسمحا أيضا للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة عن طريق اختراق البرامج الضارة.ويحتاج أي شخص لديه جهاز «أندرويد» إلى التأكد من تحديثه بالكامل بأحدث البرامج.وأعلنت شركة «سامسونغ» أنها دفعت إصدار التصحيح لشهر يونيو لجميع نماذجها الرئيسية.