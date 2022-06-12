اعرب علماء في بريطانيا عن اعتقادهم بأنه تم العثور على مدينة Ravenser Odd، التي أطلق عليها اسم «أتلانتس بريطانيا» في يوركشاير من قبل المؤرخين، بعد عقود من محاولة اكتشاف المدينة الغارقة الأسطورية.

وبين اكتشاف حديث أن العلماء الذين أمضوا عقودا في البحث عن هذه المدينة، يمكن أن يكونوا قد حددوا أخيرا المدينة التي اختفت تحت الماء بعد أن كانت مكانا رئيسيا لتوقف سفن الشحن وقوارب الصيد.

المدينة التي كانت تقع عند مصب نهر هامبر وابتلعها بحر الشمال عام 1362، ربما يكون قد شاهدها العلماء باستخدام تقنية السونار، ويعتقد الخبراء أن المدينة المفقودة تقع على بعد ميل واحد من ساحل يوركشاير. وكشف البحث الأخير عن بعض الاكتشافات المثيرة على بعد أمتار قليلة من سطح الماء.

تم نشر معدات سونار على أمل العثور على جدران ميناء المدينة المفقودة، حيث كشفت التحقيقات بالفعل عن الصخور والأعمال الحجرية، وقال الخبراء إن الاكتشاف سيكون أسطوريا مثل اكتشاف بومبي الإيطالية، التي غطاها الرماد البركاني، أو على قدم المساواة كالعثور على مدينة أتلانتس الأسطورية نفسها.

وقال البروفيسور دان بارسونز، عالم الجيولوجيا بجامعة هال: إنه أمر رائع ومثير ومبهج. لم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه المدينة التي تعود للقرون الوسطى على الإطلاق، ولكن لدينا الآن الأدوات والتكنولوجيا للذهاب إلى هناك وتحديد موقع مرة واحدة وإلى الأبد.

ويأمل الفريق العثور على بصمة للمدينة ثم رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للمنطقة المحيطة، بالاعتماد على الموانئ والجدران البحرية وكذلك أسس المدينة.