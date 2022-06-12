أغلقت محكمة في شمال ولاية نيويورك أبوابها بهدف التطهير، بعد إطلاق مئات الصراصير داخلها خلال مشاجرة اندلعت في محاكمة.

واندلع الاشتباك خلال الإجراءات في محكمة مدينة ألباني بين أربعة أشخاص، وتم إلقاء القبض عليهم في مبنى الكابيتول بالولاية.

وخلال إجراءات المحاكمة، قام أحد المدعى عليهم بتصوير الإجراءات فطلبت منه قاعة المحكمة التوقف. لكن مشاجرة تلت ذلك، وتم خلالها إطلاق مئات الصراصير التي تم إحضارها إلى قاعة المحكمة في حاويات بلاستيكية، وفقا لما تم الكشف عنه.

وسيجري التحقيق في عملية تعطيل عمل المحكمة، لا سيما أن المحكمة أغلقت لبقية اليوم بهدف التبخير وتطهيرها من الصراصير.

واعتقل ضباط المحكمة في السياق ذاته امرأة تبلغ من العمر 34 عاما من بين الحضور بتهم تتعلق بالمشاجرة، بما في ذلك «السلوك غير المنضبط، وعرقلة الإدارة الحكومية، والتلاعب بالأدلة المادية».

وجاء في بيان للمحكمة: «ما حدث ليس مناصرة أو نشاطاً عادياً، إنه سلوك إجرامي بقصد تعطيل الإجراءات وإحداث ضرر».