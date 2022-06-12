كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المعتمد في معهد أمراض الجهاز الهضمي بجنوب كاليفورنيا الدكتور «بيتون بيركيم»، في تقرير أورده موقع Well+Good الصحي، أن النوم أو الاستلقاء بعد الأكل قد يؤدي إلى بعض الأعراض التي تؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي.ويؤدي الاستلقاء بعد الأكل مباشرة إلى مشكلات خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المريء أو الحموضة، فينصح الأطباء بالانتظار لفترة زمنية قبل الاتكاء أو الاستلقاء.- شعور بالألم في الصدر والحلق- السعال- خروج بعض الأحماض إلى الحلق- طعم لاذع في الفم وكثرة التجشؤ- شعور بتهيج مجرى الهواء