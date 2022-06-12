كشفت أخصائية التغذية الدكتورة أكوا وولبرايت، أن التخلي عن تناول الجبن يمكن أن يساعد على التخلص من الصداع النصفي ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك حسبما نشر موقع «Eat This Not That» الطبي المتخصص.وحسب الموقع، تنصح الخبيرة بالتقليل من تناول الأجبان بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم قائلة: «يمكن شراء أجبان ذات مذاق واضح وإضافة كمية قليلة منها إلى الطبق. كما يمكن استبدال الجبن المصنوع من حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم. وإذا أراد الشخص تقليل كمية الصوديوم التي تدخل الجسم، عليه تجنب تناول الأجبان الصلبة».