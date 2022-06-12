حذر خبراء نفسيون ونشطاء مواقع التواصل، من تحدٍّ جديد عبر تطبيق «تيك توك» يقبل عليه المراهقون ويهدد حياتهم، إذ توفي مراهقان إندونيسيان بسبب التحدي المسمى «ملاك الموت»، الذي يقوم خلاله الأفراد بالقفز أمام شاحنات متحركة بهدف زيادة عدد متابعيهم على التطبيق. ونشرت صفحة مدينة تانجيرانج الإندونيسية، عبر صفحتها على «تويتر»، مقطع فيديو مزعجا وشبه خاضع للرقابة للحادثة المروعة، وحذرت من أن «التصرف المتهور للمراهقين لإيقاف الشاحنة» تسبب في خسائر في الأرواح.وتم احتجاز ما يصل إلى 14 قاصراً، يشتبه في مشاركتهم في التحدي الذي لا يكتمل بنجاح إلا إذا توقفت الشاحنة قبل إصابة الشخص.