أكد مصدر أردني مطلع، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن قيام بعض الأشخاص بمحاولة خطف طائرة أردنية في نيجيريا، موضحاً أن أحداث الفيديو المتداول على منصات التواصل في الأردن تعود إلى نحو شهر. بحسب «RT».

وأشار المصدر إلى أن تفاصيل الحادثة ترجع إلى أن إحدى شركات الطيران الأردنية العامة كانت تتجه إلى أحد المطارات الداخلية في نيجيريا، ونظرا لعدم قيامها بدفع رسوم الأرضية والمناولة وثمن الوقود لم يتم السماح لها بالهبوط في تلك المنطقة، الأمر الذي دفع كابتن الطائرة إلى تغيير وجهته نحو مطار قريب من المطار المدون بالتذكرة.

وأضاف المصدر: «قرار ربان الطائرة تغيير وجهتها أثار غضب واستياء الركاب على متنها ما دفع بعضهم إلى محاولة الدخول إلى قمرة القيادة، إلا أن وجود حارس الطائرة حال دون تطور الأمر، وقامت بعد ذلك بإيصال الركاب إلى وجهتهم والاعتذار لهم على الحدث الذي رافق رحلتهم».