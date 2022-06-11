رغم كل الممانعات السابقة، بدا أن «تويتر» ستخضع للامتثال لطلب إيلون ماسك بشأن الحصول على بيانات حول الحسابات المزيفة، بعد أن هدد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بالتخلي عن صفقة الشراء إذا رفضت ذلك.

وستزود شركة التواصل الاجتماعي أغنى رجل في العالم بإمكانية الوصول إلى مجموعة من البيانات تضم أكثر من 500 مليون تغريدة تُنشر يومياً، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست و سي إن بي سي، وأفاد عدد من الشركات بالفعل بالدفع مقابل الوصول إلى البيانات، التي تتضمن سجلاً في الوقت الفعلي للتغريدات والأجهزة التي يغرد المستخدمون من خلالها ومعلومات حول الحسابات التي تغرد.

يأتي ذلك، في وقت انخفضت ثروة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بنسبة 5.4%، إلى مستوى 192.7 مليار دولار، بعد أن تراجعت أسهم شركته «تسلا»، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، وفي حين أن ثروة ماسك، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 26 أغسطس (آب) الماضي، إلا أن المؤسس المشارك لشركة «تسلا» لا يزال الأغنى بين قلة من الأشخاص تبلغ ثروتهم 100 مليار دولار في الأقل.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها ثروة ماسك تحت عتبة 200 مليار دولار التي شوهدت في مارس 2022، لكن الأسواق شهدت على الفور انتعاشاً، ما رفع صافي ثروته إلى 288 مليار دولار في 4 أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لمؤشر الثروة.

وتشير التراجعات الحالية إلى فقدان ماسك ثلث ثروته، من أعلى مستوياتها المسجلة خلال العام الحالي، وكان ذلك هو اليوم ذاته الذي كشف فيه ماسك عن أنه استحوذ على نحو 9% من منصة التواصل الاجتماعي «تويتر». وبعد أيام، قدم عرضاً للاستحواذ وحصل في النهاية على موافقة مجلس الإدارة، لكن الشكوك حول عملية الاستحواذ نمت وسط تراجع أسهم التكنولوجيا، إذ هبطت أسهم الشركتين.

وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر: «إن الصفقة ستكون معلقة حتى تقدم شركة تويتر دليلاً عاماً حول عدد الحسابات على المنصة التي تسيطر عليها الروبوتات والحسابات الزائفة».