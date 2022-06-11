كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، السبب الذي أجبره على إلغاء حفلاته الغنائية، واعتذر لجمهوره، بعد ظهوره أمس في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع «إنستغرام» معلنا فيه إصابته بشلل نصفي في وجهه تم تشخيصه على أنه من متلازمة «رامسي هانت».

وتشمل متلازمة «رامسي هانت» شلل الوجه على نفس الجانب وألم الأذن والحويصلات على الوجه، الأمر الذي جعل بيبر غير قادر على تحريك نصف وجهه وبالتالي الصعود إلى المسرح، واعدا جمهوره بأنه سيتحسن، مقدما شكره للمعجبين على كل ما قدموه من تشجيع ودعم.

وقال جاستن بيبر في الفيديو «الفايروس هاجم عصب أذني وأعصاب وجهي ما أدى إلى إصابة وجهي بالشلل. هذه العين لا ترمش. لا أستطيع الابتسام من هذه الجهة في وجهي؛ فتحة الأنف هذه لن تتحرك. لذلك ثمة شلل كامل في هذا الجانب من وجهي».

وقال بيبر (28 عاما)، إنه غير قادر بدنيا على أداء حفلاته القادمة، لكنه يمارس تمارين الوجه ومن المتوقع أن يتعافى، وتابع: «ستعود إلى طبيعتها. لا نعرف كم من الوقت سيكون ذلك».











