أقدمت امرأة يمنية على قتل زوجها بتوجيه طعنات متعددة في جسمه بالسكين، ثم فصلت رقبته من عنقه بعد أن فارق الحياة، وقامت بتقطيع أطرافه ووضعها في الفرن لإحراق جثته. وأعلنت شرطة مديرية الحداء في محافظة ذمار اليمنية، أنها ألقت القبض على المدعوة مريم (25 عاما) التي ارتكبت جريمة قتل بحق زوجها المجني عليه بدر (25) عاما؛ وفقاً لـ«العربية».وأوضحت أن الزوجة قامت بقتل زوجها من خلال توجيه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين»، في أنحاء جسمه، وذبحته بعد أن فارق الحياة ومثلت بجثته، ووضعت أطرافه في الفرن لإحراقها.