كشف طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أنه يمكن الوقاية من مرض الروماتيزم الذي يعتبر حالة مزمنة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم خلاياه، ما يسبب الألم والالتهابات.

وقال لـ«عكاظ»: يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي في عدد من الأنسجة والأعضاء، بما في ذلك القلب، إلا أنه يستهدف المفاصل بشكل أساسي، وتنتشر الإصابة به بين النساء أكثر بثلاث مرات من الرجال، ولم يتم تحديد السبب المحدد للروماتيزم، ولكن قد يلعب عدد من عوامل الخطر وخيارات نمط الحياة دوراً.

وتابع أن هناك 5 نصائح مهمة للوقاية من الروماتيزم وهي: تجنب التدخين، لكونه من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث وجدت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي كان أعلى بمرتين تقريباً بالنسبة للمدخنين مقارنة بغير المدخنين، كما يؤثر التدخين في جهاز المناعة عن طريق زيادة الضغط التأكسدي على الجسم، وإثارة الالتهاب.

وأشار إلى أن النصيحة الثانية هي المحافظة على صحة العظام من خلال تناول الأكل الصحي المدعوم بكل العناصر اللازمة والغني بالكالسيوم أو فيتامين «D»، والحدّ من شرب الكافيين كالشاي والقهوة، لأن الإفراط في تناولها يزيد من المشكلات في الجسم، بجانب الحرص على تناول الأسماك كونها غنية بعدد من العناصر الغذائية، خصوصا أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتاميني «A» و«D».

أما النصيحة الثالثة فهي تجنب الإجهاد، إذ يؤثر الإجهاد في أداء الجهاز المناعي بشكل عام، حيث يتسبب الإجهاد بإطلاق السيتوكينات، وهي الجزيئيات المسؤولة عن الالتهاب والألم في الروماتيزم، وكلما زاد إجهاد الفرد زاد إنتاج الجسم للسيتوكينات.

وأضاف أن النصيحة الرابعة هي ممارسة أي نشاط رياضي يوميًا ولمدة نصف ساعة، فذلك يساعد على تقوية العضلات والعظام، والأشخاص الذين يصعب عليهم ممارسة أي من أنواع الرياضة الصعبة فيمكن اختيار المشي، أما النصيحة الخامسة فهي تجنب زيادة الوزن والسمنة، فالوزن الزائد يشكل عبئًا على الجسم، كما يبطئ الوزن الزائد تجديد الأنسجة الغضروفية، والذي يمكن أن يسبب مشكلات على الفرد، ناهيك عن المشكلات والمضاعفات التي تنتج عن السمنة.

ونصح الدكتور ضياء، الجميع عند الشعور بأي آلام في الجسم بعدم إهمال التشخيص، فالكشف المبكر مهمّ جداً لتجنب مخاطر الوصول الى مراحل متقدمة يصعب معها الشفاء وقد تؤثر على جوانب عديدة من حياته اليومية، وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن هناك على الأقل نحو 30% من مجموع سكان أي بلد يعانون أمراضا متعلقة بالروماتيزم، وأن 20% يلجؤون إلى الاستشارة الطبية، وأن نسبة الاعتلالات المتعلقة بالمرض تتزايد بزيادة العمر، لذا يجب الاهتمام بعدم تجاهل التشخيص والعلاج في حال الشعور بأي آلام.