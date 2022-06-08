لزيادة قوة تواجدها في المملكة، قامت مجموعة لولو التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها بافتتاح أحدث فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا الهايبرماركت رقم 27 في المملكة و233 على مستوى المجموعة، ويقع في حي الروابي بجدة، تم افتتاحه من قبل أمين جدة صالح علي التركي، بحضور يوسف علي ام اي رئيس مجموعة اللولو والعضو المنتدب، والعديد من الحضور، وتم تشريف الافتتاح من قبل السيد رامز الغالب الأمين العام لغرفة جدة.

وبمساحة إجمالية تبلغ 168.000 قدم مربع يتكون هذا المتجر المؤلف من طابق واحد وبأسلوب حديث لعرض المنتجات الغذائية والزراعية من المملكة العربية السعودية وتتوفر أيضاً أسماك البحر الأحمر ومنتجات اللحوم المحلية في قسم الملحمة والقهوة السعودية والمانجو السعودي والخضار والفواكه المحلية والعديد من المنتجات الأخرى.

وهذا الإبراز يأتي من اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في معايرة نهج جديد لتاريخ الطهي وتراث المملكة وتعزيز الأعمال الزراعية المتنامية التي يتم إنشاؤها مع القاعدة الكبيرة من المستهلكين الشباب واسعة المعرفة.

وقال يوسف علي ام أي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: «سعداء برؤية متجر رائع آخر يتم افتتاحه سيخدم عملاءنا الأوفياء في حي الروابي والأحياء القريبة منه.. افتتاح المتجر الجديد في جدة هو جزء من خطة توسعنا الاستراتيجية التي تتواءم مع خطة نمونا المستقبلية والفرص التي صنعتها المملكة العربية السعودية للمستثمرين».

وأضاف: «قيادة المملكة العربية تسعى لتوظيف الشباب والاستثمار في مناطق جديدة مثل الأعمال الزراعية المحلية، ليس فقط لتوفير الأمن الغذائي وإنما لتعزيز هوية المواطنة والفخر بوطنهم، ومجموعة اللولو ستقوم بكل ما هو ممكن لدعم هذا من خلال استخدام قاعدة عملائها لرفع هذا التأثير لهذا الغرض».

وأحد أهم الأقسام المعروفة عند افتتاح لولو هايبرماركت هو قسم المأكولات الساخنة الذي سيوفر أنواعاً مختلفة من الطعام من قبل شيف سعودية، وستقوم النساء بتحضير الأطباق السعودية الشعبية اللذيذة وستكون قياس لتأثير توظيف النساء السعوديات، وقسم القهوة السعودية الخاص سيكون لتسليط الضوء على البن المزروع في السعودية، وتجربة التذوق والحديث عن عادات القهوة في السعودية.

وكجزء من التزام المجموعة بدعم أهداف تقدم وتطوير المجتمع المحلي في السعودية، هناك أكثر من 3200 موظف سعودي يعملون حاليا في لولو، منهم 1000 موظفة. لتوظيف المواطنين الشباب لتدريبهم وتهيئتهم للمستقبل. وفي نهاية العام سيكون هناك 4000 موظف سعودي. ومتوقع أن يكون هناك 5000 موظف سعودي بنهاية 2023.

ويوجد 427 موقفا للسيارات وتم توفير كل مستلزمات الراحة لتوفير تجربة تسوق سهلة من خلال كاونترات المحاسبة الخضراء لتوفير الفاتورة الرقمية. كما أعلن أخيراً أن متجر الروابي سيوفر للعملاء صوت البيئة والخدمات التقنية المتطورة للفاتورة الرقمية حيث سيحصل العميل على رسالة نصية لهاتف العميل عند صندوق المحاسبة. وسيتوفر في المتاجر المتنوعة مثل اي اكسبرس، بلش، ولولو كونكت التي توفر المنتجات الإلكترونية والرقمية.

وشهد الافتتاح إطلاق حملة منزل الحلم التي سيتم من خلالها السحب من قبل السيد يوسف علي حيث سيحصل فائز واحد على شقة الأحلام وهناك أيضاً 30 فائزا بجائزة قيمتها 5000 ريال قسائم شرائية بجوائز ستصل قيمتها لنصف مليون ريال. وهذه الحملة ستكون في منطقة جدة.

حضر المناسبة السيد أشرف علي المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، والسيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، والسيد رفيق محمد مدير منطقة جدة، والعديد من ممثلي لولو.