أكد لـ«عكاظ» استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا محمود متبولي، أن فصل الصيف تزداد فيه أهمية تناول السوائل وتحديداً الماء لمنع تكّون الحصوات في الكلى.

وقال: مع الطقس الحار وعدم الاهتمام بتناول الماء ترتفع إمكانية تكوّن تشكيلات غير منتظمة الشكل مصنوعة من الأملاح المعدنية والأملاح الحمضية وتتوجه إلى الحالب، وهو الأنبوب الذي يربط الكلى والمثانة، ويسبب ألماً شديداً في أسفل الظهر وعدم الراحة في الفخذ.

وتابع: في الصيف يتعرض البعض إلى جفاف الجسم الناجم عن عدم شرب كميات كافية من الماء، فمع ارتفاع درجة الحرارة يتعرق الجسم أكثر، وفي حال لم يتم تعويض ما خرج من سوائل عبر التصبب عرقاً، تصبح سوائل الجسم أكثر تركيزاً مع المعادن المكتسبة من النظام الغذائي، مثل الكالسيوم، مما يزيد مخاطر تركز المعادن وترسبها على شكل حصى، وبالرغم من أن تناول السوائل مهم للجسم فمن المهم أيضاً تلافي الإصابة بحصوات الكلى، فإن ما يخرج من الجسم عبر المثانة يعتبر أكثر أهمية، إذ يجب أن يصل معدل كمية ما يفرزه الجسم من البول لترين ونصف لتر يومياً، فإذا كان الشخص لا يفرّغ مثانته كل ساعتين، فهذا دليل على أنه لا يتناول ما يكفي من السوائل.

وأضاف أن حصى الكلى تتكّون عندما تتركز بعض المواد الكيميائية في البول وتشكل بلورات، وتنمو لتصبح جزيئات أكبر هي ما يعرف بالحصى، التي تتحرك من خلال المسالك البولية، وتكون مؤلمة وخطيرة عندما تعلق في الطريق وتمنع تدفق البول، ومعظم حصى الكلى هي إما مزيج من الكالسيوم والأكسالات أو الفوسفور، وتشبه عملية تشكل هذه الحصى تجميع قطع التشكيل، فبمجرد الحصول على واحدة يمكن إضافة ثانية وثالثة إلى أن يحدث المجسم الكبير، وفي هذه الحالة يكون المجسم هو حصى الكلى.

وأشار إلى حصوات الكلى تتسبب في حدوث الألم عند انسداد الحالب، الذي يبلغ عرضه 2 إلى 3 مليمترات فقط، ثم ينقبض في محاولة لضغط الحجر إلى المثانة، وبينما تزيد الكلية الحالبية الضغط والتمدد، فإن ذلك يخلق عدم راحة وألما شديدا في أسفل الظهر أو الفخذ وغالباً ما يرتبط بالغثيان والقيء، وتختلف حصوات الكلى في الحجم من صغيرة لكبيرة، وتؤثر على الرجال والنساء على حد سواء تقريباً، وكلما كانت الحصوة أصغر، زادت احتمالية مرورها عبر المسالك البولية دون علاج طبي، ولكن بشكل عام فإن الطبيب المعالج يصف العلاج بعد التشخيص اعتماداً على حجم حصوات الكلى، سواء بشكل طبيعي أو تقديم الأدوية التي قد تساعد في المرور والسيطرة على الألم، أو اتخاذ قرار الجراحة.

وجدد الدكتور رضا تأكيده على ضرورة تناول السوائل بشكل جيد في موسم الصيف، فذلك يساعد على تخفيف البول وتقليل تكوين البلورات مثل أكسالات الكالسيوم، وهي المادة التي تشكل معظم أنواع حصوات الكلى، بجانب تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، فذلك يساعد على جعل البول أقل حمضية ويقلل من خطر تكون الحصوات كما يجب الحد من تناول الملح، لأن هذا يقلل من الكالسيوم في البول.