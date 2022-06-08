فشلت الإعلامية الكويتية والناقدة الفنية مي العيدان في نقض حكم تغريمها مبلغ 3 آلاف دينار (10 آلاف دولار)، كانت قد حُكم بها ضدها في رجب الماضي، بتهمة الإساءة للفنان الكويتي سعد الفرج في أحد البرامج التلفزيونية، حيث أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت الحكم؛ وفقاً لحساب «أمن ومحاكم».وتواجه بين الحين والآخر قضايا قانونية، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل التي تتمسك بأنها في سياق النقد الفني الذي تمليه عليها مهنتها بصفتها صحفية ومذيعة متعمقة في الشأن الفني الذي سبق أن شاركت فيه ممثلة أيضاً.يعد سعد الفرج أحد أبرز الفنانين في الخليج، بدأ مسيرته الفنية قبل أكثر من 5 عقود، وأزعجه ما طاله من نقد دفعه لتوكيل محام كويتي لمقاضاة العيدان التي أعلنت قبل فترة وجيزة براءتها من تهمة الإساءة إلى الفنان المصري أحمد بدير، الذي كان هو الآخر رفع دعوى قضائية ضدها يتهمها فيها بسبه وقذفه، والسخرية منه عبر صفحتها على «إنستغرام»، ووصفها له بـ«الأقرع»، وتنمرها عليه عندما نشرت صورة لابنته سارة، وأشادت بجمالها، قائلة: «مُزة بنت الأقرع».وذكرت مي في وقت سابق أن عدد القضايا التي رفعتها ضد مدونين ومتابعين يقومون بشتمها والإساءة لها، بلغ 63 قضية، تحت مسمى قضايا سب وقذف، وفقاً لـ«إرم نيوز».