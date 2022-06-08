تلاحق الشرطة المصرية متهماً قتل والده وأشقاءه الـ4 وأصاب والدته في مذبحة (شمالي محافظة قنا).ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، كشفت التحريات أن المتهم أطلق النيران على أسرته؛ بسبب خلافات بينهم، وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من غرفة العمليات عن قيام شاب بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، ما أدى إلى وفاة كل من والده، وأشقائه الأربعة، وإصابة والدته، بطلق ناري بالساقين؛ بسبب خلافات بينهم على الميراث، إذ قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلاً من الأعيرة النارية.