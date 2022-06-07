في مراسم الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيت الثانية، لفتت دوقة كورنوال الأميرة كاميلا باركر الأنظار، أثناء ارتدائها زيّ مميز باللون الكحلي ومطرز بنقوش فضية من القصب. وتحدثت وسائل الاعلام البريطانية والعالمية بإعجاب عن هذه الاطلالة التي اختارتها الأميرة كاميلا أثناء ظهورها برفقة زوجها ولي العهد البريطاني في هذا الحدث الكبير، ولا أحد يعرف من هو المصمم.

هذا الزيّ من توقيع مصمم الأزياء السعودي يحي البشري، قدمه هدية للأمير تشارلز قبل عدة سنوات أثناء زيارته للسعودية، إذ أنه مستوحى من التراث السعودي، والتقطت صور الأمير تشارلز وهو يرتدي «الدقلة» أثناء زيارته لإحدى مناطق السعودية وتحديدا المنطقة الجنوبية قبل عدة سنوات.

وتعتبر هذه مفارقة تحدث لأول مرة لاحتفاظ ولي العهد البريطاني بهذه الهدية طوال الفترة الماضية، واختيار زوجته لترتديها في هذا الحدث المهم في بريطانيا.