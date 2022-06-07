لم يتبادر إلى مخيلة سيدة أمريكية أنها ستعثر على كنز في أريكة حصلت عليها بالمجان، عندما انتقلت إلى منزلها الجديد في ولاية كاليفورنيا، حيث كان شغلها الشاغل الحصول على أثاث بأسعار مناسبة.

وحسب شبكة «إي بي سي نيوز» الأمريكية التي سردت قصة أومود، فإن السيدة «سعيدة الحظ» اكتشفت 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها بالمجان.

وبدأت القصة عندما قرأت أومود إعلانا على موقع إلكتروني يقول إن بالإمكان الحصول على أريكة مجانا، لم تصدق المرأة نفسها للوهلة الأولى واعتبرت ذلك فرصة مثالية للحصول على قطعة أثاث.

وقالت أومود للشبكة الأمريكية: في البداية اعتقدت أن الأمر حيلة، وبعدما أدركت أن الإعلان حقيقي، أخذت الأريكة إلى منزلي الجديد، لكن الذي لم أتوقعه هو أن الأريكة كانت تحتوي على كنز من الأموال المخبأة فيها.

وعندما اكتشفت أومود وجود مبلغ 36 ألف دولار داخل مظاريف في قطعة الأثاث، صرخت نحو ابنها «تعال انظر إلى هذا المال»، إلا أن السيدة تحلت بالأمانة، فأعادت المبلغ إلى صاحبه الذي كافأها بمبلغ 2200 دولار.