في تجربة تستمر 6 أشهر، سيبدأ أكثر من 3000 عامل في 70 شركة في بريطانيا العمل 4 أيام في الأسبوع دون خفض في الأجور والرواتب، فيما يقول عنه المنظمون إنه أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع تجري في أي مكان في العالم.

وحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، فإن الشركات ستعطي العمال 100% من الأجر مقابل 80% من وقت العمل، في مقابل الالتزام بالحفاظ على 100% على الأقل من الإنتاجية.

التجربة يجري تنظيمها من قبل مركز «أوتونومي» للأبحاث، بالشراكة مع حملة «4 Day Week Global»، وباحثين من جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية بوسطن.

وسيعمل الباحثون مع كل منظمة مشاركة لقياس التأثير على الإنتاجية ورفاهية عمالها، وكذلك التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين.