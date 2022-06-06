أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، تهريب 5 ملايين حبة مخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية، داخل شحنة كبيرة من البهارات معبأة في 3 كاونترات متوقفة في منطقة ميناء الشويخ منذ نحو أسبوع.

وتوجه رجال مكافحة المخدرات إلى ميناء الشويخ، بعد أخذ الإذن القانوني من النيابة العامة لتفتيش 3 كاونترات معبأة بالبهارات بداخلها شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة نوع «كبتاجون»، وفق صحيفة «القبس».

وقال مصدر مطلع: «بتفتيش الكاونترات عثر بداخلها على 5 ملايين حبة مخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 8 ملايين دينار، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المتهمين الذين يقفون وراء الشحنة».