على طريقة أفلام هوليوود، حاول شابان جزائريان الهجرة غير الشرعية عبر الجو، من خلال الاختباء بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر في بيان العثور على جثتي الشابين، موضحة أن الطائرة كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، في الجزائر العاصمة.

وبينت أن العملية تمت الساعة الخامسة صباح (الجمعة)، مضيفة أن الأمر يتعلق بشخصين (20 و23 عاما).

وأشار البيان إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائر لتحديد ظروف الحادث.

وكشف موقع «النهار أون لاين» أن الشخصين حاولا الهجرة غير الشرعية والوصول إلى أوروبا بالاختباء في طائرة جزائرية من طراز «آيرباص 330».

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أن الطائرة قامت برحلة (الجمعة)، انطلاقا من مطار العاصمة باتجاه مدينة برشلونة الإسبانية، ثم عادت في رحلة الإياب خلال اليوم نفسه في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأوضح «النهار أون لاين» أن الشخصين اللذين عثر على جثتيهما فارقا الحياة اختناقا بسبب نقص الأوكسجين.