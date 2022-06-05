قالت مؤسسة القلب الألمانية، إن تشخيص الإصابة بانخفاض ضغط الدم، يكون إذا راوحت القياسات بين 100/‏110 إلى 60 مم زئبق، وأوضحت أن انخفاض ضغط الدم ينقسم إلى 3 أنواع: ضغط الدم الأساسي، وضغط الدم الثانوي، وضغط الدم الانتصابي.يمكن أن تكون الأسباب، على سبيل المثال انخفاض ضغط الدم الثانوي أو اضطراب في الجهاز العصبي اللا إرادي الناجم عن مرض السكري، ويمكن مواجهته بالأنشطة الحركية، خصوصاً رياضات قوة التحمل مثل السباحة، وارتداء الجوارب الضاغطة، وشرب القهوة، والشاي الأسود، وتناول وجبات صغيرة عدة على مدار اليوم بدل 3 كبيرة.- الدوار والإعياء- الحساسية للطقس- ضيق التنفس- اعتلال المزاج- الإغماء