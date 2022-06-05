وجدت أبحاث حديثة أن العديد من أنواع السرطان تسبب كراهية شديدة لأربعة أطعمة، علاوة على ذلك وجد العلماء تغيرات في مذاق بعض الأطعمة، فيما يصل إلى واحد من كل 4 مرضى، بحسب موقع «دايلي إكسبريس»، وسلط تقرير نُشر في مجلة Clinical Radiology، الضوء على النفور المتكرر من الطعام الذي لوحظ في واحد من كل 4 مرضى سرطان خضعوا للدراسة، ووجد العلماء أن النفور من الطعام يمكن أن يكون مظهراً من مظاهر أشكال عدة من السرطان، ومنها النقانق كانت مكروهة لرجلين مصابين بسرطان الرئة، وامرأتين مصابتين بسرطان عنق الرحم لديهما نفور محدد من البيض، وبحسب حالة رجل ثالث قال: إن تناول الجبن أصبح أشبه بأكل العلكة، وآخرون لديهم نفور من مذاق الشاي الذي أصبح «مزعجاً للغاية» خلال فترة الدراسة.وتشرح جمعية السرطان الأمريكية، أن التغيرات في المذاق تحدث بشكل عام بسبب نمو الأورام في منطقة الرأس والرقبة، وفي تقرير نُشر في مجلة Frontiers in Physiology في عام 2017، سلط الباحثون الضوء على الحاجة إلى التعرف على تغيرات التذوق على أنها مظهر من مظاهر السرطان.