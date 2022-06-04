كسرت جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي ويل سميث، الصمت عن حادثة الصفعة الشهيرة التي تلقاها الفنان الكوميدي كريس روك من زوجها، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، متحدثة عن تفاصيل أكثر حول الحادث الصادم.

وجاء حديث جادا سميث خلال استضافتها في برنامج «ريد تيبل توك»، معربة عن أملها في المصالحة و«فرصة جديدة» للجميع للحديث عما جرى، واستغلت استضافتها في تسليط الضوء على مرض الثعلبة، كاشفة معلومات كثيرة، إذ خصصت الحلقة للتحدث عن اضطراب تساقط الشعر، الذي عرضها للتنمر في حفل الأوسكار، وأدى إلى انفعال زوجها وصفع كريس.

وقالت جادا، خلال البرنامج: «أتمنى أن يكون لدى هذين الرجلين الذكيين فرصة للتحدث والتصالح، نحن بحاجة لكليهما، ونحن جميعاً بحاجة إلى بعضنا بعضاً أكثر من أى وقت مضى»، مشيرة إلى داء الثعلبة الذي تعاني منه، وأنها تلقت عقب حادثة الأوسكار آلاف الرسائل من أشخاص مصابين بهذا الداء، مضيفة أنها تريد تحويل حادثة الأوسكار إلى «لحظة قابلة للتعليم»، أثناء استكشافها لكيفية تأثير الثعلبة على ملايين الأشخاص والعار الذي يحيط بها.

واختتمت حديثها قائلةً: «أعتقد أن الجزء الذي يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إليّ هو أنه يعود مرة أخرى رغم العلاج، حيث تمر بمرحلة ما تضطر فيها أن تحلق رأسك».