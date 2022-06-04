كشف مجلس الصحة الخليجي اليوم (السبت) عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حقيقة الفرق بين السكر البني والسكر الأبيض وأيهما الصحي والأفضل في الاستخدام عند الحاجة.

وقال المجلس إن الحقيقة العلمية تقول بأن ليس هناك فروقات صحية كبيرة بين السكر البني والأبيض، إذ إن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية، وفي المقابل، نفس الكمية من السكر الأبيض تحتوي على 16 سعرة حرارية، كما أن السكر البني يحتوي على الدّبس؛ لهذا نرى لونه بنياً، أما السكر الأبيض فلا يحتوي على الدبس، ومن الفروقات أيضاً أن السكر البني أكثر حلاوة من السكر الأبيض.

ومع هذه الاختلافات إلا أنهما متشابهان في مخاطر تؤدي إلى العديد من الأمراض على رأسها السمنة وداء السكري وأمراض القلب.

يذكر أن مجلس الصحة الخليجي نشر أخيراً أن للسكر العديد من المسميات، ولكن أضراره تبقى واحدة مع تغير مسمياته وطرق تناوله، كما قدر المجلس الحد الأعلى للكميات المسموح للأطفال تناولها من السكر وجاءت على النحو الآتي: من أعمارهم بين 7-10 سنوات يجب أن لايزيد تناولهم للسكر على 24 جراماً ما يعادل 6 مكعبات سكر، ومن أعمارهم بين 4 – 6 سنوات يجب أن لايزيد على 19 جراماً ما يعادل 5 مكعبات سكر، ومن أعمارهم أقل من 4 سنوات يفضل تجنبهم الأطعمة والعصائر المحلاة في هذا العمر.

كما أشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن أغلب استهلاك الطفل يكون من السكر المضاف، وهذا تختلف كمية السكر المضاف فيه من منتج لآخر على حسب الشركة المصنعة؛ لذلك يجب على أولياء الأمور مراقبة البطاقة الغذائية على كل منتج لمعرفة الكمية المضافة من السكر.