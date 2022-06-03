بالشراكة مع «الهيئة العامة للترفيه» في المملكة العربية السعودية اختَتمت «أكاديمية MBC» فعاليات المحطة الأولى من «رحلة إبداعية حول المملكة» بنسختها الثانية في مدينة جدّه، وذلك بالتعاون مع جامعة عفّت التي استضافت فعاليات تجارب أداء المشاركين.

شهدت الفعاليات التي امتدت من 29 إلى 31 مايو مشاركة واسعة ضمن فئات إعلامية وإبداعية متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الغناء والعزف والتمثيل وصناعة الأفلام والتقديم وغيرها، فيما قدّمت الفعاليات وتجارب الأداء الإعلامية السعودية سهى الوعل، أما لجنة التحكيم فضمّت كلاً من: خيرية أبواللبن، فيصل الزهراني، ريم الحبيب، وفيصل عبدالكريم.

يذكر أن محطة جدة احتضنت 101 تجربة أداء، انتهت بفوز 12 من المتقدمين، وهم:

فئة التمثيل: نادر الهوساوي، خلود حسن، تميم الحارثي

فئة الغناء: حاتم المغربي، سفانه سناري، هاجر المالكي

فئة العزف: نهار دمنهوري، مريم الطيب

فئة التقديم: عبدالله المالكي، مناب جستنية، يزن الغامدي

فئة بيت البوكس: هدى زقزوق

وتقام محطات الرحلة الإبداعية بنسختها الثانية تباعاً بعد جدّه في كل من: جازان، أبها، العلا، تبوك، حائل، الخبر، الاحساء، والرياض.