أرجعت أخصائية طب الأطفال الدكتورة ليلى المحمود، أسباب زيادة السمنة وسط الأطفال اليافعين والمراهقين إلى اتباع نمط غير صحي في التغذية، إذ أصبحوا للأسف يتناولون وجبات غير صحية ولا تشكل أي قيمة غذائية، وبجانب ذلك لا يمارسون أي نشاط رياضي، وبالتالي ارتفع استهلاكهم للمواد الدهنية وذات السعرات العالية.

وقالت: تعتبر التغذية الصحية من أهم المفاهيم التي تنصب على صحة الجسم، ومن خلال النظام الغذائي المتبع فإن الجسم يحتفظ بكامل صحته ولياقته وصحة أعضائه المختلفة، بينما الغذاء غير الصحي يعيق حركة الطفل ونموه بالصورة الصحيحة، وقد يضر بحالة بعض الأعضاء المحركة للطفل، لذا يجب على الأسرة أن تحرص على صحة أطفالها من الناحية الغذائية لضمان النمو الصحي والسليم.

وأشارت إلى أن أهم الأطعمة غير الصحية التي ساعدت الأطفال على زيادة الوزن هي: العصائر المحلاه الجاهزة، المشروبات الغازية، الحلويات، السكريات، اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة، المقليات، فكل هذه الأطعمة تساعد على اكتساب الوزن في حال الشخص خاملا ولا يمارس أي نشاط رياضي.

ولفتت إلى أن الطعام الصحي للأطفال هو الطعام الذي يحتوي على العناصر المفيدة والفيتامينات والمعادن مثل: «اللبن ومشتقاته»، لكونها تمد الجسم بالكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان ومنع الإصابة بهشاشة العظام، «الخضروات والفواكه»، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء والفيتامينات اللازمة للجسم مثل البرتقال، التفاح، التوت، الأوراق الخضراء مثل الخس، الجرجير، «البروتينات»، وتشتمل على اللحوم بأنواعها والأسماك والبيض والبقوليات والذي يمد الجسم بالعناصر اللازمة، «المكسرات»، فهي تعد من الوجبات الخفيفة التي يمكن استبدال الحلوى والمثلجات بها، فهي تعتبر من المكملات الغذائية، «النشويات والدهون»، فالجسم يحتاج إلى نسبة من النشويات والدهون الغير مشبعة جانب العناصر الأخرى لبناء الجسم.

واكدت الدكتورة ليلى أن أهمية الغذاء الصحي للأطفال تتأكد أكثر بكونه يتدخل في نمو الطفل الجسمي والعقلي، وتكوين عظام قوية، إذ يقوي الغذاء الصحي عظام الأطفال ويحميه من الكسور بجانب بناء عضلات قوية وسليمة لمساعدته على التحرك والنشاط والحيوية وزيادة قدرته على ممارسة الرياضة، وأهم خاصية في الطعام الصحي هي الوقاية من الأمراض فالغذاء الصحي يعزز وقاية الطفل من الأمراض ويقوي مناعة الأطفال.