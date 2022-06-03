أظهر بحث مختبري جديد أن عشبة «البربرين» و«خاتم الذهب» تحتويان على مادة تمنع تكاثر خلايا سرطان الرئة، كما تقلل مادة «البربرين» من التهاب مجرى الهواء وتلف خلايا الرئة السليمة المعرضة للمواد الكيميائية الناتجة عن دخان السجائر.وقال البروفيسور كمال دوا -الباحث الرئيسي-: «أظهر البربرين فوائد علاجية لمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. لقد حرصنا على استكشاف إمكاناته في قمع سرطان الرئة وتقليل الالتهاب».وأجري البحث في كلية الصيدلة بجامعة سيدني بمشاركة باحثين من الجامعة الطبية في ماليزيا، ونشرت نتائجه مجلة «فارماسيوتيكس»، وقالت النتائج إن «البربرين يُظهر نشاطاً قوياً مضاداً للسرطان، ونجح في تثبيط الخلايا السرطانية في المختبر».